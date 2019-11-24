أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن": السيسي يضع نصب أعينه التنمية في أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن": السيسي يضع نصب أعينه التنمية في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس وليد عبدالعليم، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن نجاح مصر فى عقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بمنتدى أفريقيا 2019 يرجع إلى جاهزيتها لاستقبال الاستثمار وجاهزية البنية التحتية، مضيفًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع نصب أعينها أهداف التنمية في القارة الأفريقية، وتولي اهتمامًا كبيرًا بدفع عجلة البناء والتنمية في القارة وبخاصة تطوير وتنمية البنى التحتية، والعمل على دعم الدول الأفريقية في جذب استثمارات كبرى إلى أراضيها.

وأضاف "عبدالعليم"، أن مصر تعتبر صوت أفريقيا أمام كافة دول العالم، مؤكدًا أن الرئيس السيسى لديه كل الحرص أثناء مشاركته فى المؤتمرات والمنتديات بالمحافل الدولية على سرد الرؤى الأفريقية فى تحقيق عملية السلام والتنمية المستدامة فى إطار المصالح المشتركة لخدمة شعوب تلك الدول، بالإضافة إلى ترسيخ أسس الشراكة بين دول القارة السمراء ودول العالم.

وأشار أمين مساعد العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن»، إلى ضرورة التعاون الجاد بين دول القارة الأفريقية، والبعد عن المخططات المعادية من بعض الدول التي تريد أن تجعل من أفريقيا ميدان لنفوذها.