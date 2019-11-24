أخبار مصر | برلماني: السيسي مهموم بقضايا القارة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: السيسي مهموم بقضايا القارة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن نجاح مصر فى إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بمنتدى أفريقيا 2019 يرجع إلى جاهزيتها لاستقبال الاستثمار وجاهزية البنية التحتية، مضيفًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدفع عجلة البناء والتنمية في القارة وبخاصة تطوير وتنمية البنى التحتية، والعمل على دعم الدول الأفريقية في جذب استثمارات كبرى إلى أراضيها.

وأضاف "هيكل"، أن السوق الأفريقية واعدة وبدأت مراحل تنموية كبيرة، بالإضافة ‏إلى أن ظهور البترول بقوة كان له الفضل في زيادة حجم الاستثمار، ‏مؤكدًا أهمية استثمار الطاقات المصرية في العمق الإفريقي، وفتح ‏مجالات للعمل، وتوفير فرص للشباب، مضيفا أن الموارد الزراعية والطاقية والتعدينية فى أفريقيا التى لم يُستغل معظمها بعد، هى مفتاح تسريع النمو الاقتصادى للقارة.

وأكد نائب "مستقبل وطن"، أن الرئيس السيسى مهموم بقضايا القارة الإفريقية، وأن هذا ينعكس فى مواجهة التحديات التى تواجه القارة الإفريقية، وكذلك بحث سبل النهوض بها فى شتى المجالات، مضيفًا أن المؤتمر جاء فرصة أيضًا للاستفادة من تجارب بعض الدول الإفريقية المتقدمة في عدد من المجالات، إلى جانب إتاحة الفرصة لمصر للاستثمار على أرض إفريقيا.