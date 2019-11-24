أخبار مصر | بدء أعمال تطوير وتجديد نادي المحامين النهري في العجوزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء أعمال تطوير وتجديد نادي المحامين النهري في العجوزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة محامي شمال الجيزة الفرعية، عن البدء في أعمال تطوير وتجديد النادي النهري للمحامين في العجوزة، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي، ورعاية النقيب العام سامح عاشور.

وقال سيد مكي، أمين صندوق نقابة محامي شمال الجيزة، إنه قد تم إزالة القاعة العلوية والتندة، وذلك للانتهاء من التراخيص الخاصة بالنادي، تمهيدا للبدء فى أعمال المبانى للنادى الجديد فى الفترة القادمة.

في ذات السياق أعلن مكي، عن أنه قد تم أمس السبت البدء فى تطوير وتأسيس غرفة محامي مجمع محاكم الأسرة.

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يأتي ذلك تنفيذا لتكليف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وقد قام مجلس فرعية شمال الجيزة بإعداد تصور لتطوير نادي المحامين النهري بالعجوزة بالشكل الأمثل من خلال مكتب استشاري هندسي.

وفي متابعة من مجلسي شمال وجنوب الجيزة مع المهندس الاستشاري للمشروع، تم عرض الرسوم الهندسية الخاصة بتجديد النادي، تنفيذا لتوجيهات النقيب العام.

وكانت النقابة العامة للمحامين قد قامت في يوليو الماضي بسداد كامل المديونية الخاصة بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة، كما كلف النقيب العام مجلس فرعية شمال الجيزة بإعداد تصور لتطوير النادي بالشكل الأمثل من خلال مكتب استشاري هندسي.