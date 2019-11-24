شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بيعه بـ 1.5 مليون ريال.. هذه رحلة عود راشد الماجد: «بدأت من ورشة في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

22 نوفمبر، وسط أجواء حافلة، تحديدًا داخل فعاليات ليلة السندباد، المُتفرعة من موسم الرياض، أُقيمت حفلة طربية للفنان راشد الماجد، مرّت لحظات الحفل، ثم أقيم مزاد حول عود الفنان، إذ بدأه الإعلامي عمرو أديب، قائلاً: «فرصة لكل مُحبي راشد الماجد أنهم ياخدوا العود بتاعه، جُزء من إبداعه، جُزء منه».

بدأ المزاد على العود مقابل 50 آلاف، ومع مرور الوقت وإقبال المُشترين، وصل سعر العود النهائي إلى 600 ألف ريال، لكن جاءت المفاجأة، حينما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لمتابعيه أنه تم بيع عود الفنان راشد الماجد، مقابل مليون ونصف ريال، إذ أعيد بيعه بسعر مضاعف.

وعن قصة العود الذي عُرضَ للبيع، قال راشد الماجد إن العود يُعد «إرثًا فنيًا»، وأضاف أن العود لهُ مكانة خاصة عنده، فهو يعزف عليه منذ نحو 27 عامًا، وهو إهداء من الملحن السعودي الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها «شرطان الذهب» و«رجاوي» و«أغلى حبيبة».

وتابع الماجد في تصريح صحفي، أنه «يعتبر هذا العود جزءا من إرثه الفني، فضلا عن مكانته العاطفية لديه، ويمثل بالنسبة له ذكريات جميلة في تلحين العديد من الأغنيات البارزة في مسيرته، وأنه حافظ على هذا العود ضمن مقتنياته الخاصة بحرص شديد ليقدم في مزاد الحفل كأيقونة موسيقية يعتز بها كثيرًا».

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انتقدَ متابعون المزاد الذي أُقيم حول العود، والذي تذهب أرباحه لصالح المؤسسات الخيرية، إذ قالوا عبّر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاج «#عود_راشد_الماجد»: «وش الميزة فيه؟ عود غنائي خشبي، مثله مثل أي عود تشتريه بالمحلات خير عشان راشد الماجد». لم يكُن عود راشد الماجد مثلهُ مثل أي عود خشبي آخر، لأن لهُ قصة تاريخية رواها لـ«المصري اليوم»، سيد فتحي أمين، ابن مصمم آلات العود المصري، فتحي أمين.

داخل ورشة صغيرة بمنطقة السيدة عائشة الشعبيّة، بالقرب من شارع سوق الحمام، كان يجلس أشهر صانع عود في مصر، فتحي أمين، يصنّع العود لأشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، حسب تصريحات ابنه الذي استكمل مسيرة والده أيضًا: «والدي تعامل مع أشهر الفنانين مثل بليغ حمدي، طلال مداح، عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، وأحمد الجميري».

صانع الأعواد فتحي أمين

وعن العود الذي كان يمتلكهُ راشد الماجد، وبيعَ في مزاد «الرياض»، قال «سيد»: «العود ده باعهُ والدي تقريبًا مقابل 24 ألف جنيه، لأنه بيحتاج شغل كتير وحفر، وبيتصنّع في 3 شهور، لأن الورد اللى فيه شغل يدوي، وفيه تفريغات وحفر».

وعن تاريخ تعاملات صانع العود، فتحي أمين، مع الفنانين العرب، قال «سيد»: «أنا فاكر والدي كان بيبعتني أسلم العود للفنانين العرب لما يكونوا في مصر، يعني مثلا رحت لراشد الماجد أيام ما كان في فندق في الزمالك، وكمان عبادي الجوهر كنا بنسلمه العود في شقته في مصر».

صانع الأعواد فتحي أمين

يمتلك صانع العود التاريخي، فتحي أمين، تاريخٌ طويل في صناعة العود، إذ صنعَ عود للسلطان قابوس، كما سافر في أحد الأيام لرجل أعمال في فرنسا، كي يصنع له 55 عودًا، وبالفعل سافر «أمين» وأنجز العدد المطلوب خلال 11 يومًا، ولاقى بعدها تكريمًا كبيرًا وحفاوة بالغة وإشادة من قبل الفرنسيين لا حدود لها.