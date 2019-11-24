شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط أكثر من 99 طن سمك ماكريل غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يفيد بضبط حوالي 99 طن و940 كجم من أسماك الماكريل المجمد بأحد ثلاجات حفظ اللحوم بناحية الحوامدية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي. جاء ذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

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