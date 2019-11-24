شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسابقات دولية ومحلية لاختيار «أجمل كلب» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد حشاد، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتربية الكلاب وتنقية السلالات، إنه من المقرر أن يتم تنظيم 3 مسابقات لاختيار أفضل كلب في كل مسابقة وذلك خلال يومي 29، و30 نوفمبر، منها المسابقة الأولى لأجمل الكلاب من سلالتي شيبرد والروت وايلر الألمانيتين، والثانية مسابقة الأرض الفرعونية لأجمل الكلاب والتي تؤهل إلى الحصول على لقب بطل دولي في الكفاءة والجمال، والمسابقة الثالثة هي المسابقة المحلية التي تؤهل للقب أفضل كلب إنتاج مصر.

وأضاف «حشاد»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إنه من المقرر أن يتم تنظيم مسابقة متخصصة لسلالتي الراعي الألماني (الجيرمن شيبرد) والروت وايلر، بمشاركة 150 كلبا بينما يتم تخصيص يوم ٣٠ نوفمبر لانطلاق مسابقة الأرض الفرعونية لعام 2019 بمشاركة 180 كلبا والتي ستكون أكبر مسابقة العام الحالي.

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وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المصرية لمربي الكلاب أن هذه المسابقة نختتم بيها السنة الحالية ويتم تخصيصها لجميع السلالات، موضحًا أنها تتكون من مسابقة دولية تؤهل إلى لقب بطل دولي في الكفاءة والجمال، ومسابقة محلية تؤهل للقب بطل مصر في الكفاءة والجمال، وتضم أيضًا مسابقة الديربي المصري لأفضل كلب إنتاج مصري محلي والتي يشارك فيها 170 كلب.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتربية الكلاب، أنه توجد عدد من المعايير لتقييم الكلاب في المسابقات الثلاثة وفقا للمواصفات القياسية من ناحية التكوين الجسماني والعضلي والشعر وشكل الأنف وحركة الكلب وشخصيته، كما تشمل ضوابط الاشتراك في هذه المسابقة تتضمن ألا يقل عمر الكلب المتسابق عن 3 شهور وشهادة رسمية تثبت خلوها من الأمراض الوبائية أو الوراثية التي تمنع المشاركة في مثل هذه المسابقات طبقا للضوابط التي يقرها الاتحاد الدولي للكلاب، ويدير المسابقات طاقم حكام من صربيا والبوسنة وكرواتيا ومشاركة أجنبية لعدد 4 دول من روسيا وألمانيا والبحرين واليونان.

وأشار «حشاد»، إلى أن تنظيم هذه المسابقات بهدف الاستفادة منها للترويج لقيم الرفق بالحيوان وأهمية تربية كلاب الجمال كأحد أدوات حصد ألقاب في جمال الكلاب ضمن المسابقات الدولية، كما أن هذه المسابقات ترفع من قدرة مصر على تنظيم أحداث دولية لمسابقات الجمال للكلاب لتنشيط السياحة حيث تحظي مثل هذه الاحداث على إقبال دولي من المهتمين بتربية الكلاب، ورفع معدلات الدخل القومي من العملات الصعبة.

وأضاف المدير التنفيذي للجمعية أنه طبقا للائحة المسابقة يستبعد الحكم الكلب فورًا من المسابقة في حالة ارتكابه مخالفة الهجوم على كلب مجاور أو شخص أو حكم خلال السباق ورفع الكارت الأحمر في وجه الكلب المخالف، بينما يقوم الحكم بعمل اختبار للكلب قبل بدء المسابقة لفحص الفم والأسنان لتحديد جمال وكفاءة الكلب في الاشتراك بالمسابقة.