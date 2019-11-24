شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية الملكية للأطباء والجراحين بـ«جلاسجو» تمنح وزير التعليم العالي الزمالة الفخرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسجو بالمملكة المتحدة، درجة الزمالة الفخرية في جراحة الأسنان للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وذلك تقديرًا لدوره البنّاء في دعم وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك دوره العلمي والبحثي في مجال طب الأسنان، وذلك خلال زيارته للمملكة المتحدة.

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وقد تم ذلك خلال احتفال رسمي أقامته الكلية الملكية في قاعة احتفالات جامعة جلاسجو بحضور رئيس الكلية، وإدارتها العليا، وأعضاء الكلية الملكية.

وخلال فعاليات الاحتفال قام الدكتور هاني عتيبة، نائب رئيس الكلية الملكية ومدير تطوير العلاقات الدولية، بتقديم التاريخ العلمي والوظيفي للدكتور خالد عبدالغفار.

حضر الاحتفال الدكتور ريم بهجت، المستشار الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وإيرلندا، والدكتور نيفين خالد، المستشار الثقافي بفرنسا، ود. أشرف أيوب جراح الأسنان والأستاذ بجامعة جلاسجو.