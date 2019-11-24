شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب وجمال عصمت يحصلان على جائزة محمد ناصر ربيع البحثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العلمية لجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر السنوية عن الفائزين بالجائزة لعام 2019 في مجالاتها الثلاثة الطبية والزراعية التطبيقية والعلولم التطبيقية، بقيمة إجمالية تتجاوز ٤٠٠ ألف جنيه، بحضور عدد من الوزراء السابقين، من بينهم الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتور صديق عبدالسلام، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ورؤساء جامعات المنوفية وطنطا والسويس ومدينة السادات وبورسعيد، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب، ورؤساء القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات.

ومنحت جائزة جيل الرواد للدكتور مفيد شهاب، تقديرًا لجهوجه في خدمة الوطن، وفاز الدكتور جمال عصمت، أستاذ الأمراض المتوطنة بجامعة القاهرة، ونائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا الأسبق، بجائزة محمد ناصر ربيع فرع العلوم الطبية، وحصل على الجائزة في فرع العلوم الزراعية الدكتور محمد احمد أحمد استاذ ومدير مركز التميز العلمي لفيروسات الانفلونزا، بينما حصل الدكتور ياسر محمد صبري المدرس بقسم الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالجائزة في مجال شباب الباحثين.

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من جهته، أكد الدكتور محمد ناصر ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا أن الجائزة تأتي إيمانًا من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا نحو مواكبة التطورات المتسارعة في البحث العلمى لتطوير المعرفة والاستكشافات التي تنهض بمشروعات التنمية بالدرجة المأمولة في النجاح خاصةً في جانبها الإقتصادى والتنموى، وتشجيعاً للباحثين المتميزين وتقديراً لدورهم في خدمة العلم والمجتمع وإسهامهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتفعيلا لدور الجامعة.

وقال الدكتور يحي المشهد، رئيس الجامعة، إن الجامعة تهتم بالعملية البحثية بجانب الاهتمام بدراسة البكالوريوس والليسانس في الكليات، خصوصا الأبحاث التطبيقية العصرية في المجالات التي تخدم البشرية وتتطلبها المرحلة الحياتية.

من جانبه، أكد الدكتور جمال عصمت، أن العلم والبحث العلمي أساس النهضة، مضيفاً: لولا وجود ابحاث علمية في مجال فيروس سي لم تكن مصر قادرة على تحقيق الإنجاز والقضاء على المرض، مشيراً إلى انه تم علاج ٤ مليون مريض خلال المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والامراض غير المعدية، لافتاً إلى أن كل مريض فيروس «سي»يمكن ان يتسبب في العدوى ل ٤ اخرين خلال فترة حياته، أي انه تم وقاية ١٦ مليون شخص من الإصابة بفيروس «سي».