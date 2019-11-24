شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بـ«أحداث مسجد الفتح» لـ27 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 40 متهمًا بأحداث «عنف مسجد الفتح» لجلسة 27 نوفمبر الجاري لسماع المرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وسكرتارية عمر عاشور.

يذكر أن محكمة النقض كانت قد قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ما بين السجن المؤبد والمشدد. كان المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات ووجه لهم تهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.