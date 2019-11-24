شكرا لقرائتكم خبر عن أول عميدة مصرية للباليه تزور أول مدرسة في الصعيد وتفتتح قاعة باسمها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل مؤسسة «ألوانات للفنون والثقافة» بالمنيا، الدكتورة ماجدة صالح، أول عميدة لمعهد الباليه، وأول بلارينه في مصر، الأربعاء المقبل، في زيارتها الأولى للمحافظة، في ضوء الاهتمام بدعم ونشر فن الباليه بمصر. تبدأ الزيارة في الرابعة عصرًا، بكلمة من القائمين على المدرسة، ثم كلمة للدكتورة ماجده صالح، التي ستحضر افتتاح قاعة تحمل اسمها بالمؤسسة، ثم يتم تقديم استعراض للفراشات، الملتحقين بتدريبات مدرسة ألوانات للباليه.

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وكانت مؤسسة «ألوانات»، افتتحت في عام 2015، أول مدرسة للباليه بصعيد مصر، قدمت العديد من العروض في دار الأوبرا، وأمام السفارة الألمانية، وعلى أكثر من مسرح في أماكن مختلفة، وتحظى باهتمام كبير من رواد هذا الفن الراقي.

وقال ماركو عادل، منسق مجموعة «ألوانات»، إن ألوانات كانت تحلم منذ نشأتها قبل أعوام، بتكوين فريق «باليه» من أبناء محافظة المنيا، يصل إلى العالمية، بعد فترة إعداد وتدريبات قوية على يد مُتخصصين، ونجحت في ذلك، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأنشطة، كانت غير موجودة في محافظة المنيا، والصعيد بأكمله كان شبه محروما منها، وكانت قاصرة على محافظتي القاهرة والإسكندرية، وظلت الأجيال محرومة من تلك الفنون الراقية.

يذكر أن مجموعة ألوانات، عبارة عن مركز فني ثقافي بمحافظة المنيا، أسسه مجموعة من الشباب يحبون الفن والثقافة، ويهتم القائمون بألوانات، بجميع أشكال الفن، ونشره بين كل أفراد المجتمع، وأبرز الأنشطة التي جرت على أرض الواقع بالمنيا، تنظيم مهرجان سينما للأفلام القصيرة، وعروض فنية بالقرى، ومعارض تصوير ورسم في الشارع، ومعارض للكتاب.

مدرسة الباليه في المنيا

مدرسة الباليه في المنيا

مدرسة الباليه في المنيا

مدرسة الباليه في المنيا

مدرسة الباليه في المنيا