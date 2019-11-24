شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة 10 مواقع للتنقيب عن الذهب بمنطقة العلاقي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، بمداهمة 10 مواقع بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، جنوب شرق مدينة أسوان، للسيطرة على عمليات التنقيب الجائر عن الذهب، واستخراجه بشكل قانوني تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان. وتم خلال الحملة تنفيذ قرارات إزالة صادرة ضد الورش التي تقوم بأعمال التنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب.

وقال العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، إن الحملة جاءت في إطار سعي الحكومة للقضاء على ظاهرة التنقيب العشوائي، حيث وجه محافظ أسوان بالتنسيق مع الجهات المختصة للاستمرار في هذه الحملات من أجل التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الاعتداء على خام الذهب والحيلولة دون استنزافه بعمليات التنقيب الجائر واستخراجه بشكل قانونى.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتقنين أوضاع التنقيب عن الذهب واستثماره بالطرق الشرعية لتحقيق أفضل عوائد ممكنة للاقتصاد القومى مع توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية المناسبة للعاملين في هذا المجال من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية وهى شركة مصرية 100%.