شكرا لقرائتكم خبر عن راقصة وأغاني شعبية في ليلة «حنة» بالمبنى الإجتماعي لنادي دمياط الرياضي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمحافظة دمياط صورا وفيديوهات من داخل مقر المبني الإجتماعي لنادي دمياط الرياضي بكورنيش النيل بالمدينة حيث استضافت حفل «حنة»، والتي يطلق عليها الدمايطة «ضمة».

«ضمة» داخل المبني الاجتماعي لنادي دمياط

الحفل شهد وجود راقصة وسط عدد من الشباب الذين رقصوا على عدد من الأغاني الشعبية، وسادت حالة من الغضب بين أهالي دمياط بسبب ما وصفوه بـ«الإساءة» لقيمة نادي دمياط الذي كان يحوي تاريخا متميزا.

«ضمة» داخل المبني الاجتماعي لنادي دمياط

على جانب آخر، طلب أعضاء النادي من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمحافظ الدكتورة منال ميخائيل، التحقيق في الواقعة واتخاذ إجراءات ضد ما وصفوه بالممارسات غير اللائقة التي لا تتناسب مع مبني اجتماعي يخدم أعضاء النادي. وأكدت مصادر مطلعة أن لجنة موسعة من وزارة الشباب والرياضة وجهات أخرى بصدد التوجه خلال ساعات للتحقيق في الواقعة والتحقق فيما ورد بالصور والفيديوهات واتخاذ ما يلزم.

«ضمة» داخل المبني الاجتماعي لنادي دمياط

«ضمة» داخل المبني الاجتماعي لنادي دمياط

«ضمة» داخل المبني الاجتماعي لنادي دمياط

«ضمة» داخل المبني الاجتماعي لنادي دمياط