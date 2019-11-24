شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات استلام التابلت وتفعيله لطلاب أولى ثانوى × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت خلال الأيام المقبلة، بعد أن وصلت الأجهزة إلى مخازن الوزارة.

وتقدم ”الخليج 365” للطلاب إجراءات استلام الجهاز وتفعيله وواجبات الطالب تجاه الجهاز اللوحى:

1- الطالب يتسلم الجهاز من المدرسة التابع لها بعد توقيع ولى الأمر على إيصال بالاستلام.

2- ولي الأمر يدفع رسوم 100 جنيه مقابل إيصال، والذى يضمن التأمين على التابلت فى حالة الضرر.

3- ولى الأمر يلتزم فى الإقرار بالمحافظة على التابلت من العبث أو التلف أو الفقد.

4- يقر بالاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصرى من خلال كلمة السر التى يتم استلامها من المدرسة.

5- يقر باستخدامه فى الاختبارات الخاصة بمرحلة الثانوى العام.

6- الطالب سيحصل على التابلت مجانا دون دفع أية رسوم سواء فى المدارس الحكومية أو الخاصة.

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7- توزيع التابلت سيكون من خلال بيانات الطلاب فى المدارس بعد تحديثها من قبل إدارة التطوير التكنولوجى.

8- توزيع التابلت تحت إشراف مدير المدرسة ومسئول الـ"it" فى المدرسة والإدارة التعليمية.

9- سيتم تنشيط التابلت واكتفته من قبل مسئولى التطوير التكنولوجى لدخوله على المحتوى الرقمى وبنك المعرفة المصرى.

10- التابلت من ماركة سامسونج 10 بوصة، وسيكون مؤهلا للاتصال بالإنترنت بطريقتين، إما عن طريق الشبكة الأرضية أو من خلال WIFI.

11- فى حالة تلف التابلت أو فقدانه، أو تعرضه للمخاطر لا تغطيها بوليصة التأمين والضمان يكون ولي الأمر ملتزما بسداد قيمته المالية بالسعر الذى تكلفته الدولة.

12- يلتزم ولى الأمر والطالب بسداد تكاليف صيانة الجهاز فى حالة إصابته بأعطال ناجمة عن سوء استخدام الطالب أو الطالبة.