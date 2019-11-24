شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تكشف 13 خطوة للتوسع في تصدير البصل إلى الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي، أصدرته وزارة الزراعة، عن 13 خطوة هامة للتوسع في تصدير البصل إلى الخارج من خلال تطبيقات التوصيات الفنية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول حتي التصدير، وفقا للمعايير المعتمدة بشأن الممارسات الجيدة في الزراعة، مشددًا على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام البصل المصري خصوصًا الأوروبية والتركيز على الأسواق العربية والأفريقية.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أنه لزيادة القدرة التصديرية لمحصول البصل ينبغي تطبيق التوصيات الفنية الموصى بها في زراعة البصل، ومنها استخدام الأصناف الجديدة التي قام قسم بحوث البصل باستنباطها، وهي جيزة 20 وجيزة 6محسن وجيزة أحمر وجيزة أبيض، والزراعة في الأراضي المناسبة جيدة الخصوبة ومنخفضة الملوحة.

وأشار التقرير إلى أهمية وضع قيود على استيراد أو دخول بذور الأصناف المختلفة من البصل، وعدم زراعة أي صنف لإنتاج البصل قبل اختباره لمدة 3 سنوات على الأقل من قبل الجهات المختصة بذلك، والتأكيد على عدم إنتاج البذور منه خوفًا من تلوث البصل المصري.

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وشدد التقرير على أهمية الحصول على التقاوي الجيدة من المصادر الموثوق بها والمناسبة لمنطقة الإنتاج مع الالتزام بالمواعيد المناسبة لزراعة المشاتل، ونقل المشاتل في الأرض المستديمة، لافتًا إلى أهمية عدم الزراعة في الأراضي الموبوءة بالأمراض (العفن الأبيض- الجذر القرنفلي) أو الحشائش.

ونبه التقرير إلى ضرورة الاهتمام بعملية الري وإجراء الري بطريقة منتظمة ومنع الري في الوقت المناسب قبل الحصاد، ومراعاة معدلات ومواعيد وطرق إضافة الأسمدة، مع عدم الإسراف في معدلات التسميد، وإجراء عمليات مقاومة الآفات المختلفة (حشائش -حشرات- أمراض) في مواعيدها المناسبة.

ولفت التقرير إلى أهمية عدم استخدام المبيدات غير الموصى بها ومراعاة فترات أمان المبيد قبل الحصاد للمحصول، ومراقبة إنتاج البذور والتقاوي، بحيث يتم إنتاج البذور بطرق علمية صحيحة وتحت إشراف فني متخصص.

من جانبه، قال الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل في معهد المحاصيل الحقلية، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، المساحات المنزرعة بالبصل في ازدياد وكذلك بدأت الصادرات تتوسع في تصدير البصل بسبب الزراعة في الأراضي الجديدة والخالية من العفن الأبيض وزيادة انتاج وانتشار الأصناف المسجلة من قسم بحوث البصل في معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وأضاف «مبروك»، أن مصر تنتج 2.8 مليون طن بصل، وتحتل الترتيب الرابع في ترتيب الدول العشر الأكثر إنتاجًا للبصل في عام 2017 يسبقها كل من الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما احتلت المركز الرابع بعد كل من الهند وهولندا والصين من حيث أكثر الدول المصدرة للبصل في العالم (منظمة الفاو 2017)، مشيرًا إلى أن نسبة التصدير بلغت 18% من جملة الإنتاج وكانت أعلى البلاد المستوردة للبصل المصري هي روسيا والمملكة العربية السعودية والكويت وانجلترا والأردن والأمارات. وبلغت صادرات البصل خلال 2019 حوالي 599 ألف طن بقيمة 200 مليون دولار.