شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة «خادشة للحياء» في جامعة بني سويف: «شخص يُظهر عورته أمام طالبتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن الأمن الإداري بكلية التربية، جامعة بني سويف، تمكن من ضبط شخص لإتيانه أفعالا خادشة للحياء داخل الكلية، عندما قام بإظهار «عورته» أمام طالبتين وعاملة، بكلية التربية وعلى الفور أمرت بتحرير محضر شرطة ضده.

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وأضاف رئيس الجامعة أن ضباط قسم بني سويف تقابلوا مع الأمن الإداري بكلية التربية على باب الكلية من الخارج، وقدموا مذكرة موقعة منى بأنهم أثناء مرور أفراد أمن الكلية تمكنوا من ضبط «أيمن. ر. ع» 38 عاما، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية وحالياً يعمل بدار خيرية بمدينة نصر، القاهرة ومقيم بنى سويف الجديدة، لقيامه بإظهار عورته أمام كل من «ك. س. ح» 19 عاماً، طالبة الكلية، مقيمة بمركز الواسطي، و«ن. ر.ع أ» 19 عاماً طالبة بنفس الكلية ومقيمة بمركز الواسطي و«ش. ك. أ» 53 عاماً، عاملة بالكلية مقيمه ببندر بنى سويف.

وأوضح رئيس الجامعة أن شهود الواقعة أقروا بأنهم أثناء تواجدهم أمام مدرج المحاضرات شاهدوا المتهم يقوم بخلع ملابسه وإظهار عورته وإتيانه أفعالا خادشة للحياء، ومما تسبب في ذعر شهود العيان الذين اتجهوا على الفور لإبلاغ الأمن الإداري بالكلية والذي تمكن من ضبطه.

وقال إن المتهم قام بانكار الواقعة وبرر تواجده بالكلية للاستعلام عن إجراءات التقدم للحصول على دبلوم التخاطب، وتم تسليم المتهم إلى ضباط قسم بنى سويف تم التنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتم تحرير المحضر رقم 6301 إداري قسم بني سويف وإحالته للنيابة.