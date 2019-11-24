شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشهد توقيع خطاب نوايا مع جامعة كينت الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، توقيع خطاب نوايا بين الوزارة وجامعة كينت اﻷمريكية، وذلك بهدف بحث إمكانية التعاون في تطوير البرامج التعليمية. وخلال فعاليات توقيع خطاب النوايا، أكد الوزير على عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مطالبا بضرورة اتخاذ قرارات ملموسة على أرض الواقع وأن يكون هناك تعاون مع الجامعات الجديدة «الجلالة والعلمين وسلمان والمنصورة الجديدة»، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبيرة للمشروعات القومية.

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وتم الاتفاق بين الجانبين على إعداد مذكرة تفاهم لتحديد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن التعاون فيها، كما سيتم وضع المبادئ الأساسية للتعاون في مجال البرامج التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء فرع للجامعة بمصر. كما تم الاتفاق على اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية نحو توثيق التعاون بين الجانبين في الأنشطة المحددة التي سيتم الاتفاق عليها، على أن تكون مدة هذا الاتفاق 5 سنوات.

قام بالتوقيع عن الجانب المصري، الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقات الدولية، وعن الجانب الأمريكي الدكتور ميلودي تانكيرسلي نائب الرئيس وعميد بالجامعة، والدكتور مارشيلو فانتوني نائب عميد، ومسئول التعليم الدولي.

وحضر توقيع خطاب النوايا من الجانب المصري، الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، وحضر من الجانب الأمريكي، الدكتور جوزيف حمادي مؤسس المجموعة التعليمية للولايات المتحدة، والدكتورة ماري باركير نائب رئيس إدارة التسجيل بجامعة كينت.