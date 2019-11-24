شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح مبنى ملحق محكمة استئناف الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل، الأحد، مبنى ملحق محكمة استئناف الإسكندرية بحي سموحة، وقد أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل كل من المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والمستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، لافتتاح المبنى، بحضور الدكتور أحمد جمال، نائبًا عن محافظ الإسكندرية.

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المحكمة مقامة على مساحة 1470 متر مربع، وتتكون من دور أرضي و9 أدوار متكررة بإجمالي مساحة ٩٠٠ متر مربع، وتشمل المحكمة ١٦ قاعة متنوعة ما بين المدنى والجنائي والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب الأمامية التي توفر جميع الخدمات المميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة، وكذلك عدد وافر من المكاتب الإدارية، وكافة التجهيزات الخدمية المرتبطة، من مولد كهرباء ونظم الإنذار والإطفاء الذاتي وطلمبات مياه، علاوة على التأثيث اللازم بما يوفر البيئة المناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبنى.

كما أن المحكمة مزودة بجميع أنظمة التقنية الحديثة الفعّالة في سرعة إنهاء إجراءات التقاضي من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكاتب الأمامية بكافة أجهزة الحاسب الآلي بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلي للدعم الفني والتشغيل الإليكتروني.

جدير بالذكر أن مبنى المحكمة قد تم طرحه بمعرفة الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، كما تم ميكنة العمل بها عن طريق قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل، ليأتي استكمالاً لافتتاحات صروح العدالة وتطويرها التي تقوم بها وزارة العدل خلال عام 2019 وامتدادها في كافة أرجاء الوطن بوجهيه البحري والقبلي.

افتتاح مبنى ملحق محكمة استئناف الإسكندرية

افتتاح مبنى ملحق محكمة استئناف الإسكندرية

افتتاح مبنى ملحق محكمة استئناف الإسكندرية