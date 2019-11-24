شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين ابتدائي بطلخا: «لتقليل كثافة الفصول» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، والمهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الأحد، مدرستين أحدهما تجريبي، وأخرى ابتدائي بمركز طلخا لتخفيف كثافة الفصول داخل المركز.

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كان في استقبال المحافظ، المهندس إبراهيم أبوعرب، مدير عام منطقة الدقهلية للأبنية التعليمية، والمحاسب محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، والنواب، فؤاد بدراوي، والنائبين محمد الشورى وبسام فليفل، أعضاء مجلس النواب.

وأكد بيان إعلامي للمحافظة أن المحافظ افتتح مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية للغات بقرية بطره، والتي تضم 14 فصلا بتكلفة 9.3 مليون جنيه على مساحة 2986 متر، ثم افتتح مدرسة شكري الدريني الإبتدائية بكفر الأصالي التابعة لمركز طلخا، والتي تضم 6 فصول بتكلفة 4.78 مليون جنيه. وتفقد المحافظ عددًا من الفصول بالمدرستين للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمدرسة، وشدد على الاهتمام بملائمة كثافة الفصول وتوفير الجو الملائم لنجاح العملية التعليمية.

وأكد محافظ الدقهلية على أن افتتاح هذه المدارس يأتي في إطار خطة الدولة في النهوض بالمنظومة التعليمية، وتقليل كثافة الفصول حرصًا على صالح أبنائنا الطلاب، وأشاد بالمشاركة المجتمعية الفاعلة للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الخير في مختلف المشروعات.

محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين ابتدائي بطلخا

محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين ابتدائي بطلخا

محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين ابتدائي بطلخا

محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين ابتدائي بطلخا

محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين ابتدائي بطلخا

محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين ابتدائي بطلخا

محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين ابتدائي بطلخا

محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين ابتدائي بطلخا

محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين ابتدائي بطلخا