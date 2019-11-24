شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تسوية النزاع وديًا بين «الجيزة للبدور» ونقابة الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي، وإدارة شركة الجيزة للبذور والنباتات الطبية في تسوية النزاع بين الجانبين وديا بما يكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 300 عامل بالشركة.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار العمل باللائحة السارية بالشركة، والتي تعتبر أن أيام الأسبوع الفعلية هي خمس أيام في الأسبوع، وقيام إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم العمل باعتبار أن أيام العمل هي خمسة أيام أسبوعيا يعقبها يومي راحة حسبما تحدده إدارة الشركة بالتناوب بين العمال مع إخطار العامل قبلها بثلاثة أيام على الأقل.

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كما نص الاتفاق على العمل بنظام الورديات، مع جواز تشغيل العمال خلال أيام الراحة حسب حاجة العمل واعتبار هذا التشغيل إضافيا للعمال، مع التزام الشركة بعد الانتقاص من حقوق العامل الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003، وتحدد ذلك التشغيل الإضافي مسبقا وذلك خلال أسبوع.

كما ألزم الاتفاق إدارة الشركة بإعطاء كل عامل صورة من عقد العمل الخاص به، وكذا كشف من مفردات المرتبات، وذلك قبل نهاية العام الجاري، وإلزام العمال بالتنازل عن كافة الدعاوي والشكاوي التي تم تقديمها ضد إدارة الشركة.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثل العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.