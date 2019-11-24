شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات الليزر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات الليزر، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بالتزامن مع الإحتفال باليوبيل الفضي للمعهد، بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشائه (1994 – 2019)، بحضور الدكتور عبدالرحمن ذكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق الوكيل، عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتور مصطفى السيد وأعضاء هيئة التدريس والباحثين المحليين والدوليين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إن المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للتحول لجامعة من الجيل الثالث والاهتمام بالدراسات البينية، وانفتاح العلوم وتضافرها، إيمانًا بالفائدة المعرفية التي يمكن أن تتحقق بانفتاح العلم وتفاعله مع غيره من العلوم المحيطة به.

Advertisements

وتتضمن أجندة المؤتمر، الذي يستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، العديد من الجلسات العلمية وحلقات النقاش وورش العمل المتخصصة في مجالات علوم الليزر وتطبيقاته المختلفة الهندسية والطبية والزراعية والبيولوجية والبيئية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين الدوليين والمحليين، والعلماء والباحثين في مجال علوم الليزر وتطبيقاته.

وتهدف جلسات وورش عمل المؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات الليزر، إلى إتاحة الفرصة لعرض الأفكار العلمية والخبرات، وتبادلها بين المشاركين من الأكاديميين والباحثين والمهنيين من مستخدمي أجهزة الليزر والمختصين والشباب.

ويعتبر المعهد القومي لعلوم الليزر أول معهد علمي على المستوى المحلي والعربي والإقليمي ذو طبيعة بينية منوط ببحوث ودراسات علوم الليزر وتطبيقاته المختلفة.

ويقدم المعهد خدماته العلمية والبحثية لجامعة القاهرة والمجتمع العلمي والبحثي في جمهورية مصر العربية والهيئات العلمية والبحثية الأجنبية بما يتفق مع كونه معهدًا قوميًا ذو صبغة علمية وبحثية منفردة، كما يهتم بإعداد الكوادر العلمية والفنية على كافة المستويات بالتنسيق مع الجهات العلمية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل اليونسكو واليونيدو.