شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختفائها.. فتاة بني سويف تعود لوالدتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت فتاة ببنى سويف متغيبة عن منزل أسرتها بسبب مشادة كلامية مع والدتها، تركت منزلها بمركز الواسطى شمال بنى سويف واختفت لدى خالتها.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا من «محمد.ك.ا» 43 عاما، عامل، مقيم بقرية جزيرة المساعدة دائرة المركز، بغياب ابنته «إ» 18 عامًا، ربة منزل، وأدلى بأوصافها.

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وتبين من التحريات الأولية وسؤال والد المتغيبة، أن ابنته خرجت من المنزل من حوالى ثلاثة أيام ولم تعد، على أثر مشادة كلامية حدثت بينها وبين والدتها، ولم يتهم أحداً، ونفى وجود شبهة جنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة والنشر عن الغائبة بأوصافها، وتحرر المحضر رقم 7241 إدارى مركز الواسطى.

وتبين من التحريات أنه بعد ٤ أيام من الاختفاء، حضر المبلغ لديوان مركز الواسطى وأبلغ بعودة نجلته، وأنها كانت طرف خالتها بقرية دلاص بمركز ناصر، ولم يحدث لها أي مكروه، وتحرر المحضر رقم 8 أحوال مركز شرطة الواسطى.