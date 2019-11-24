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شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يعلن إطلاق بوابة الأهرام الرقمية..وكليكس إيجيبت تشرف على الموقع الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمؤسسة كليكس ايجيبت، وبالتصميم الجديد لبوابة الأهرام الإلكترونية الجديدة، مؤكدا أن التصميم الجديد فاق تصميم شركات تعمل منذ أكثر من عشرين عاما، موجها الشكر خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، لـ"عمر خالد" رئيس شركة كلكيس إيجيبت، وكل من أيمن حجاج وعادل الحطيبي مدير أماك، ومحمود هناء مدير التقنية بشركة كليكس ايجيبت ومحمد سيد مدير التسويق بكليكس إيجيبت.
وأكد جبر أن المحتوى الإعلامى للمنصة الإلكترونية يجب أن يتوافق مع ضوابط ومعايير الإعلام، وأن البوابة الجديدة ستكون شاملة وبها غرفة أخبار شاملة يتدفق عليها الأخبار طوال الوقت.
وتطرق رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، للمشكلات التى تعانى منها الصحافة الورقية، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة للأهرام لا تعانى من التشتت ولها رأس واحد فقط.
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