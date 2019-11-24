شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من زراعة 1000 فدان قمح و3 آلاف فدان بنجر سكر بمشروع غرب المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، ومدير مشروع غرب غرب المنيا ، إنه تم الانتهاء من زراعة محصول القمح بأرض المشروع فى مساحات تقترب من 1000 فدان، مضيفا أن الأصناف المنزرعة من أجود أصناف تقاوى القمح وهم " مصر2، وشندويل 1 ، وجيزة 171 "، مشيرا إلى أن هذه الأصناف تعطى إنتاجية عالية، وتتحمل نسبة الملوحة والجفاف وتقاوم الظروف المناخية.

وأضاف مدير مشروع المنيا، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن هناك لجان مختصة تتابع زراعات القمح بأرض مشروع المنيا ، ورغم الظروف المناخية والتقلبات الجوية حالة المحاصيل المنزرعة جيدة، متابعا أن هناك متابعة دورية لجميع الزراعات خاصة القمح والبنجر، مؤكدا أنه تم الانتهاء من زراعة 3000 فدان من محصول بنجر السكر بمشروع المنيا، والتوسع فى زراعات البنجر بعد نجاح تسويق المحصول الموسم الماضى.

أكد تقرير لوزارة الزراعة، أن نجاح المزرعة الاسترشادية البحثية بمشروع غرب المنيا فى مساحة 20 ألف فدان، غيرت نظرة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار ،موضحا أن أصناف القمح التى تمت زراعتها فى مشروع غرب غرب المنيا الموسم الحالى ، كلها مصرية ومن إنتاج علمائنا فى مركز البحوث الزراعية حيث استطاعوا استنباط أصناف جديدة عالية الجودة وتتحمل نسبة الملوحة والجفاف وتقاوم الظروف المناخية.