شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع بحرارة الجو غدا 5 درجات وانخفاض طفيف يبدأ الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة غدا 5 درجات

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: ارتفاع بحرارة الجو غدا 5 درجات وانخفاض طفيف يبدأ الثلاثاء

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض غدا الإثنين لارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، موضحا أن الارتفاع بمعدل 5 درجات حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ30 درجة.

مصر تؤكد ثقتها فى تجاوز دول المنطقة للتحديات الراهنة

أعرب السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، عن تقدير مصر البالغ لجهود الرئاسة الأردنية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ورئاسة الدورة الأولى والتأسيسية لمؤتمر على هذا القدر من الأهمية، فى توقيت تمر فيه المنطقة بظروف بالغة الدقة والحساسية، معربًا عن تهنئة مصر للجانب الأردنى وللدول المشاركة على النجاح فى إرساء الدعائم المؤسسية للمؤتمر.

الإكسبريس البريطانية: القاهرة مدينة رائعة مليئة بالألوان وأصواتها ممتعة

سلطت صحيفة "الاكسبريس" البريطانية الضوء على أجواء القاهرة الصاخبة فى تقرير أعده جو ميلر وقالت تحت عنوان " اعتناق الجنون فى مدينة الفوضى الجميلة" أن العاصمة المصرية تجعلك تعرف أنها موجودة بسماتها المميزة، فكأنها تصرخ فى وجهك لتعلن عن حضورها، فهى مدينة تعج بها الألوان والروائح.

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إنفوجراف.. أبرز المعلومات عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكى

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على أبرز المعلومات عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، والذي يُعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، حيث تبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فداناً، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعاً، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنوياً، وكذلك يحقق معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2، وتبلغ حجم الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه، كما تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنوياً، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.

الجارديان تبرز اكتشاف سقارة النادر: يعكس اهتمام قدماء المصريين بالحيوانات

أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية إعلان السلطات المصرية عن اكتشاف نادر للقطط الكبيرة المحنطة والكوبرا والتماسيح فى منطقة آثار سقارة.

تحطم طائرة فى شرق الكونغو تقل نحو 17 راكبا

قال مكتب حاكم محلى إن طائرة ركاب تقل نحو 17 راكبا تحطمت صباح اليوم الأحد فى مدينة جوما فى شرق الكونغو الديمقراطية مما أسفر عن عدة وفيات.

فيديو.. اعرف الحالة المرورية أعلى كوبري أكتوبر من وسط البلد حتى المهندسين

رصدت كاميرا ”الخليج 365” اليوم الأحد، انتظام الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر.

وزير الاتصالات الإيرانى يعتذر عن انقطاع خدمات الإنترنت خلال الاحتجاجات

قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي، الاعتذار للشعب الإيرانى إزاء قطع الانترنت والمشاكل الناجمة عن ذلك خلال الاسبوع الماضى، عقب اندلاع موجة احتجاجات ضد قرار الحكومة بزيادة سعر البنزين.