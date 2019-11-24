شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بحرارة الجو غدا 5 درجات وانخفاض طفيف يبدأ الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض غدا الإثنين لارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، موضحا أن الارتفاع بمعدل 5 درجات حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ30 درجة.

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وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"الخليج 365"، أن درجات الحرارة تكون أعلى من المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام، لافتا إلى أن الارتفاع مؤقت ليوم واحد فقط على أن يشهد الطقس بداية من الثلاثاء انخفاضا طفيفا وتدريجيا بمعدل درجتين عن يوم الإثنين.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سيصاحب ذلك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة شمال البلاد، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية يومى الإثنين والثلاثاء، موضحا أن الارتفاع فى درجات الحرارة سبب تأثر البلاد بمنخفض جوى أثر على ليبيا والصحراء الغربية.