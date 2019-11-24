شكرا لقرائتكم خبر عن الإكسبريس البريطانية: القاهرة مدينة رائعة مليئة بالألوان وأصواتها ممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "الاكسبريس" البريطانية الضوء على أجواء القاهرة الصاخبة فى تقرير أعده جو ميلر وقالت تحت عنوان " اعتناق الجنون فى مدينة الفوضى الجميلة" أن العاصمة المصرية تجعلك تعرف أنها موجودة بسماتها المميزة، فكأنها تصرخ فى وجهك لتعلن عن حضورها، فهى مدينة تعج بها الألوان والروائح.

وأكدت الصحيفة أن زيارة القاهرة لا يمكن أن تكون تجربة غير نشيطة، "وهذه الهجمة الحسية هى بالضبط ما يجعل المدينة رائعة جدًا" على حد تعبير ميلر.

ورصد التقرير مشاهد من الشارع المصرى مثل سائقى سيارات الأجرة فى المطار، ورفع الآذان من ألف مئذنة. وقال ميلر أن "القاهرة هى رحلة سفارى للأذنين، وهى عبارة عن صوت ممتع. حتى فى سكون الليل تقطعه الموسيقى وأبواق القوارب فى نهر النيل.

وأوضحت الصحيفة أنه فى جميع أنحاء أكبر مدن أفريقيا، تبذل الأسواق فى الشوارع ذات الألوان الزاهية التى لا نهاية لها قصارى جهدها لغزو العيون والخياشيم أيضًا، مع وصول روائح من عشرات مطابخ الدول إلى الأنف مع النسيم. تتميز القاهرة، التى تقع عبر البحر المتوسط ​​من أوروبا، ولديها قدم فى أفريقيا والأخرى فى الشرق الأوسط، بسكان - ومزيج من الأذواق - لا مثيل له.