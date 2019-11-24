شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أبرز المعلومات عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على أبرز المعلومات عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، والذي يُعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، حيث تبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فداناً، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعاً، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنوياً، وكذلك يحقق معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2، وتبلغ حجم الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه، كما تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنوياً، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.

وجاء في الإنفوجراف، أن المشروع سيوفر 10000 فرصة عمل مباشرة، و25000 فرصة عمل غير مباشرة باستكمال مراحله، حيث يبلغ حجم الإنتاج اليومي لكل عامل 50 قدم2، وتبلغ نسبة الزيادة في إنتاج مدينة الروبيكي 40%، مقارنةَ بإنتاج مجرى العيون حتى الآن.

وفيما يتعلق بمراحل تنفيذ مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، فقد رصد الإنفوجراف أن المشروع الصناعي يتم تنفيذه على 3 مراحل بمساحة إجمالية 506 أفدنة، وتقام المرحلة الأولى على مساحة 176 فداناً، فيما تقام المرحلة الثانية على مساحة 109 أفدنة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتقام على مساحة 221 فداناً، ويبلغ عدد مصانع المنتجات الجلدية التي تستوعبها تلك المرحلة من 100 إلى 150 مصنعاً، علماً بأنه جار التعاقد بين مصلحة الكيمياء والمراكز التكنولوجية لإنشاء معمل لإجراء اختبارات الجلود والمياه والبيئة.

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وأخيراً أبرز الإنفوجراف، أنه تم توقيع عقد مع أكبر معرض عالمي للجلود APLF ، والذي يقام منذ 36 عاماً بمدينة هونج كونج، ويزوره نحو 60 ألف زائر سنوياً، لتنظيم نسخة للمعرض في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة من 21 حتى 23 يونيو 2020 بالقاهرة باسم مدينة الجلود بالروبيكي، على أن يُقام المعرض سنوياً.