استغاثة سيدة تُوقع عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي مكون من مسجلي خطر، تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر.

في أثناء مرور المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، والرواد إسلام سمير وأحمد الوكيل وإبراهيم الغمري ومحمد مجلي، ضباط مباحث القسم، بشارع أبو العتاهية امتداد عباس العقاد دائرة القسم تنامى إلي سمعهم صوت استغاثة صادر من إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تقابل مع "ن. م" ربة منزل، وقررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ فوجئت بسيارة نبيتي اللون لم تتمكن من التقاط أرقامها يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول، ولاذا بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهمين أمكن ضبطهما، وتبين أنهما من "أ. ح" عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 8347 لسنة 2017م الساحل ضرب، و"م. و" عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها 2315 لسنة 2019م التجمع الخامس أموال عامة والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10816 لسنة 2017م النزهة سرقة والمقضي فيها بالحبس سنتين بجلسة 16 /1 /2018م حال استقلالهما السيارة رقم أ ط ب 158 ماركة رينو نبيتي اللون موديل 2016م المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.

Advertisements

بالكشف الفني عن السيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 11821 لسنة 2019م جنح مصر الجديدة بتاريخ 13/ الجاري بلاغ "ع. ن" موظف.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، والعميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، اعترفا بسرقة السيارة حال تواجدها بشارع الميرغني دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب المغافلة بقصد مساومة مالكها لإعادتها له نظير مبلغ مالي 40 ألف جنيه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.