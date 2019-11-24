ضبط موظف بحوزته قنبلة غاز وسلاح خرطوش بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة القبض على موظف بحوزته قنبلة غاز وبندقية خرطوش بمدينة نصر.

تمكن المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، والرواد إسلام سمير وأحمد الوكيل ومحمد مجلي وإبراهيم الغمري، ضباط مباحث القسم، من ضبط "م.م" مساعد مصرفي ببنك حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية سلاح ناري بندقية خرطوش عيار 12 مم تركي الصنع، غير مبلغ بسرقتها، 6 طلقات من ذات العيار، قنبلة غاز صالحة للاستخدام.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، والعميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وأقر بتحصله على قنبلة الغاز من أحد أصدقائه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.