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تأجيل طعن المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق على الإعدام والسجن لـ 26 يناير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن في قضية قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، لجلسة 26 يناير.

وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2013 عندما هاجم المتهمون سيارة حارس هشام رامز محافظ البنك المركزي آنذاك، وأجبروه على التوقف وعندما قاومهم أطلقوا عليه النار من أسلحة كانت معهم وسرقوا السيارة وفروا هاربين قبل إلقاء القبض عليهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي عاقبت 9 منهم بالإعدام، وقضت بالسجن سنتين لاثنين آخرين فطعن المحكوم عليهم على الحكم أمام محكمة النقض.

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