محظور تداولها.. مباحث الأحداث تداهم مخزن أدوية بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهم رجال مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، مخزن بداخله كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركياً والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد.

وردت معلومات إلى اللواء حسام الشواف، مدير إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، مفادها أن مالك مخزن كائن شارع المقريزي دائرة قسم شرطة مصر الجديدة يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركياً والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد داخل المخزن ملكه بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهداف المخزن المشار إليه بمعرفة ضباط مباحث إدارة رعاية الإحداث بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة حيث أمكن ضبط "م.م" مسئول عن المخزن وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113لسنة 1994م وكذا القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980م و281 لسنة 1994م بشأن قمع الغش والتدليس أمكن حصرها على النحو التالي أولا كمية من عقار بريجابالين المخدر مدرج بالجدول الثالث مخدرات وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية مدرج بالجدول الأول مخدرات بإجمالي 6330 قرص، ثانيا أدوية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالي عدد 11252 قرص، 7 برطمان، 8 زجاجة، 65 أمبول، 2 علبة كريم ، 33 كيس فوار، ثالثا كمية من الأدوية التالفة نتيجة تخزينه بطريقة تؤثر على صلاحيتها بإجمالي عدد 5405 قرص، 15 أمبول ، 13 قلم أنسولين، 22 علبة لبوس، 6 حقن، 5 زجاجات، 3 عبوة قطرة.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.