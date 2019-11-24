سقوط لص المساكن في قبضة مباحث 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية وفضية من داخل أحد المساكن بمنطقة 15 مايو.

تبلغ للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من "م.م" ربة منزل باكتشافها سرقة خاتم ذهب، مبلغ مالي 1000 جنيه، هاتف محمول من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، لكشف غموض الواقعة.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، ومن خلال فحص ذوي السوابق المفرج عنهم حديثاً والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ا.ع" عاطل والسابق اتهامه في 6 قضايا أخرهم 1682 لسنة2017م 15 مايو سرقة مسكن، وتمكن الرواد محمد يحيى وأحمد الحسيني وأحمد إبراهيم، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته مجموعة من المفاتيح المصطنعة.

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وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه وباستدعاء المجني عليها تعرفت علي المضبوطات واتهمته بالسرقة وبمناقشته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع واعترف بارتكاب واقعة سرقة سلسلة ذهبية، شاشة LCD ، خلاط ، مكواة، جهاز سشوار من داخل مسكن "أ.ن" غير متواجد يعمل بدولة الكويت بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط شاشة LCD المستولى عليها بمسكنه وأقر بتصرفه بالبيع في باقي المسروقات لأحد الأشخاص لا يمكنه الإرشاد عنه بمنطقة الصف / جيزة نظير شراء كمية من مسحوق الهيروين المخدر بقصد التعاطي.

أمكن التوصل الي والد زوجة المجني عليه "ع.ح" بالمعاش والذي تعرف علي المضبوطات، وأتهمه بالسرقة وقرر بعدم قيامه بتحرير محضر بواقعة السرقة لتواجد نجلته وزوجها خارج البلاد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، والعميد بدوي هاشم، مأمور قسم 15 مايو، إلى النيابة العامة.