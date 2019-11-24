محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة للقانون، لجلسة 22 ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية.
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب؛ لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل دعوى إحالة نقيب المحامين لمجلس التأديب لـ 22 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.