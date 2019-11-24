محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة في بيان اليوم الأحد، بأن اللقاء تطرق للدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأثنى المستشار عصام المنشاوي على الجهود الحثيثة لوزارة المالية في تطبيق السياسات العامة للدولة وتوجهات الحكومة الرشيدة في الإصلاح الاقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر في لقائه بالوزير.. رئيس النيابة الإدارية يشيد بجهود "المالية" في الإصلاح الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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