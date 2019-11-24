"جثة على الترعة".. اللقطات الأولى من موقع "جريمة عز الضهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط موقع العثور على جثة ملفوفة في أكياس قمامة بلاستيكية لدى شروع رجل وسيدة في التخلص منها بترعة المريوطية.
ووصلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى موقع البلاغ مدعومة بسيارات الانتشار السريع التي منعت اقتراب أحد من المنطقة.
مقطع فيديو لا يتجاوز 16 ثانية يرصد جثة ملوفة في بطانية وأكياس بلاستيكية وبجوارها رجل يرتدي جلبابا وسيدة ترتدي عباءة، مكبلين.
مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة أفاد في اتصال هاتفي بأن فريقا من مباحث الهرم وصل لموقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة مكتفيا بالقول: "منعرفش إن كانت الجثة ست ولّا راجل".
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