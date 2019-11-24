وزيرة التضامن: رسوم إضافية على تذاكر القطارات والسينما بداية ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قررت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والسينما، بداية من أول ديسمبر المقبل.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار وزيرة التضامن بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية.
ونص القرار على أن تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي.
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