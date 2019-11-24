"عباس": انتهاء تنفيذ 600 شقة بالإسكان الاجتماعي منتصف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

استعرض المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خطة الوزارة ضمن استراتيجية التنمية العمرانية المتكاملة 2030.

وقال "عباس"، خلال كلمته بمؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة "رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق فرص استثمارية"، الأحد، إنه من المستهدف حتى 2030، تنمية 14% من مساحة مصر بدلًا من 7%، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية تصل إلى 2.2 مليون سنويًا وهذا يتطلب توفير سكن لاستيعاب هذه الزيادة.

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وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن 25% من مساحة مصر قابلة للتنمية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنمية 42 مدينة جديدة.

وتابع: يوجد 700 شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تحت الإنشاء، ومن المقرر انتهاء تنفيذ 600 شقة منتصف 2020.

وأضاف، أن خطة الإسكان التنموية تعتمد على عدة محاور، هي المشروعات السكنية، والبنية التحتية من مرافق وطرق وبناء المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية.