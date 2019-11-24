الجامعة البريطانية تحتفل بإصدار أول أطلس لصخور البترول والمعادن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تحتفل الجامعة البريطانية في مصر بإصدار أول أطلس في العالم العربي والشرق الأوسط لصخور البترول ومعادن الخامات الاقتصادية وأماكن البترول المستقبلي ومناجم الذهب في مصر لأستاذ الجولوجيا بكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية الدكتور مصطفى محمود سليمان.

وذكر بيان صادر اليوم الأحد عن الجامعة البريطانية بالقاهرة، أن الدكتور مصطفى محمود سليمان بدأ العمل على إعداد هذا الأطلس ومتحف ومعمل الصخور الموجود بالجامعة البريطانية منذ أكثر من 10 سنوات؛ ليضم المتحف أكثر من 3000 عينة صخرية ومعدنية مختلفة، و1500 شريحة صخرية رقيقه، تمثل جميع أنواع الصخور والمعادن الاقتصادية الموجودة في جميع الصحارى المصرية، موضحا أن الأطلس -الصادر باللغة الإنجليزية- يعد بمثابة دليل ومرجع للعاملين في كافة القطاعات المعنية، حيث يتضمن صور حقلية ومعملية تساعد الدولة والباحثين في الاكتشافات الجديدة.

وقال سليمان :"إنه يعمل منذ ستينيات القرن الماضي على هذا المشروع، ولولا الدعم الكامل لرئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية الأستاذ محمد خميس، وإيمانه بأهمية هذا الأطلس المكون من 1023 صفحة من القطع الكبير، لما ظهر إلى النور، لأن رحلة البحث والتنقيب في الصحراء الشرقية والغربية وسيناء مكلفة للغاية".

وأوضح سليمان أن أطلس الصخور ومعادن الخامات ومناجم الذهب سوف يفيد الدولة في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية بشكل عام، والاكتشافات الجديدة بوجه خاص، فضلاً عن أنه يعد مرجعاً لكل من يعمل في هذا المجال ، وقال :" إن هناك مناطق يوجد بها بترول، ولكن تكلفة استخراجه باهظة للغاية، والأطلس سيساهم في خفض هذه التكاليف".

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ولفت إلى أن الأطلس يتناول الخامات الاقتصادية المصرية التي يحتمل العثور عليها أثناء البحث واستكشاف البترول وحفر الآبار، فأثناء الحفر عن البترول قد يتم الحصول على خامات ثمينة مثل البوتاسيوم- الذي تم اكتشافه في جنوب جبل الزيت وأم نجار على الضفة الغربية لخليج السويس في عام 1983 ، مؤكدا أن الأطلس يتضمن أيضاً أنواع الصخور المصرية وخامتها المعدنية بالصور مع شرح واف لها، إضافة لمواقع تواجدها، فضلا عن الصخور النفطية أو ما يسمى بالطفل الزيتي، والذي يشكل المصدر المستقبلي للبترول، وتحتوى منطقة جبل الجلالة على كميات كبيرة جدا منه.

ومن جهته، أهدى رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر محمد فريد خميس أطلس صخور البترول ومعادن الخامات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجميع الوزارات المعنية، مؤكدا حرص الجامعة البريطانية على تشجيع العلم والعلماء، لأنهما السبيل الوحيد لتحقيق الطفرة المرجوة.

وأشار خميس إلى أن هذا الأطلس يضاهي في أهميته أعمال الراحل الدكتور جمال حمدان؛ لذلك سوف يكون إضافة حقيقية للمكتبة البحثية المصرية في مجال البترول والثروة المعدنية، لافتاً إلى أن الجامعة البريطانية منذ نشأتها تؤمن بأنه لا بد وأن يكون لها رسالة علمية وإسهامات تجاه مسيرة تقدم الدولة والمجتمع، وهو ما نفعله ونلتزم به كأحد أشكال رد الجميل لمصر.

ووصف رئيس الجامعة البريطانية الدكتور أحمد حمد الأطلس بالإنجاز الكبير لعالم جليل، استطاع أن يقدم لمصر شيئاً مهماً، لذلك تم طباعته باللغة الإنجليزية مع تسجيله محلياً ودولياً، موضحاً أنه سيتم إهداء نسخة لكافة المكتبات الكبرى والجامعات الموجودة في مصر.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى سليمان يعمل أستاذاً للجولوجيا بكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، وحاصل على جائزة الدولة في العلوم سنة ١٩٨١، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة ١٩٨٢، وهو عضو في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة.