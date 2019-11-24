جهاز "بدر" ينظم زيارة لطلاب المدارس بالمشروعات المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استجاب جهاز تنمية مدينة بدر، لمطالب طلاب عددٍ من المدارس، لتعريفهم على إنجازات الدولة والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وما تقدمه المدينة من خدمات ومشروعات، وذلك في إطار بث روح الانتماء للوطن بين الطلاب.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان اليوم، إن الطلاب قاموا بالمرور على عددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات، وسادت البهجة والفرحة الطلاب، وأشادوا بالانجازات التي تتم بالمدينة.

وأضاف "مندور" أن الطلاب أجروا عدة حوارات مع مسئولي المشروعات والشركات المنفذة، وناقشوا بعض المشكلات والاقتراحات وما يتمنونه لمستقبل مدينتهم لظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها، مشيراً إلى أنه تم تكريم وتوزيع شهادات تقدير للطلاب المتفوقين، تقديراً من جهاز المدينة لتفوقهم، ولبث روح المنافسة والتميز بين الطلاب.