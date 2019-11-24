مصر | حبس عاطلين لسرقتهما سيارة موظف ومساومته على 40 ألف جنيه لرجوعها

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أمرت النيابة العامة حبس عاطلين، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لسرقتهما حقيبة من ربة منزل وسيارة من موظف ومساومته على دفع 40 ألف جنيه، في منطقة مدينة نصر، فيما طالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر ـ يفيد بسماع صوت استغاثة صادر، من "ن. م. ت" 45 سنة ربة منزل، بأنها اثناء سيرها بمحل البلاغ،فوجئت بسيارة نبيتي اللون " لم تتمكن من التقاط أرقامها " يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمان أمكن ضبط"أ.ح. أ " 29 سنة عاطل و"م.و.ح" 28 سنة عاطل، اثناء استقلالهما السيارة رقم أ ط ب 158 ماركة رينو نبيتي اللون موديل 2016م المستخدمة في ارتكاب الواقعة 0 وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولي عليه.

وبالكشف الفني على السيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 11821 لسنة 2019م جنح مصر الجديدة بلاغ من "ع. ن.ع" موظف، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة، اثناء تواجدها بشارع الميرغني، بإسلوب " المغافلة " بقصد مساومة مالكها لإعادتها له نظير مبلغ مالي 40 ألف جنيه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.