مصر | بـ10 آلاف دولار.. ربة منزل تستدرج خليجي لقضاء ليلة حمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ10 آلاف دولار.. ربة منزل تستدرج خليجي لقضاء ليلة حمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدرجت ربة منزل، خليجى وسرقت 10 آلاف دولار بعد قضاء ليلة حمراء في الطالبية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمه واثنين من شركائها.

تلقى قسم الطالبية بلاغا من عربي الجنسية 56 سنة، بحضوره للبلاد وتقابله مع ربة منزل 28 سنة، لها معلومات جنائية، أصل إقامتها مركز قطور بالغربية، تربطهما علاقة صداقة، واصطحبته لشقة بدائرة القسم.

وعقب استغراقه في النوم واستيقاظه، فوجئ بعدم تواجدها بالشقة وسرقة (10 آلاف عملات أجنبية - هاتفه المحمول) وما قررته مالكة الشقة "ربة منزل 52 سنة" بقيامها بتأجير الشقة بنظام المفروش، لأحد الأشخاص عقب اتصاله بها ليلة واحدة.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة (عاطل " 30 سنة مقيم المعتمدية بالجيزة"- ربة منزل 28 سنة) متواجدان بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وإدارة البحث الجنائى بأمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطهما وبرفقتهما ربة منزل أُخرى 25 سنة وبحوزتهم (10900 دولار - 5 آلاف ريال سعودى- 30600 جنيه- الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام سيارة ملاكى ملك والد زوجة العاطل تم بإرشادهم ضبط السيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

