مصر | تأجيل طعون رئيس نادي الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية لـ22 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعون رئيس نادي الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية لـ22 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الاداري، تأجيل الطعون المحالة من المحكمة الإدارية العليا، والمقامه من رئيس نادي الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية والمتضمنه فرض عقوبات عليه وأعتماد الجمعية العمومية لجلسة 22 ديسمبر المقبل.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أحكامًا قضت فيها بقبول الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك بشأن بطلان العقوبات التي وقعتها عليه اللجنة الأوليمبية، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المقامة بشأن إلغاء هذه العقوبات.

وأمرت المحكمة، بإعادة الطعون في الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيهما بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات، مؤكدة أن اللجنة الأوليمبية لا تمتلك ضمن صلاحياتها توقيع عقوبات الوقف عن مزاولة النشاط الرياضي لمدد محددة على رؤساء الأندية الرياضية.

كما قضت المحكمة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك بشأن حل اللجنة الأوليمبية.