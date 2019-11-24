مصر | بـ"كوكتيل مخدرات".. القبض على 53 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كوكتيل مخدرات".. القبض على 53 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 57 متهما، 4 تعاطي، 53 اتجار، عثر بحوزتهم 2425 جرام مخدر الحشيش، 274 أقراص مخدرة، 488 جرام هروين، 540 جرام استروكس، 530 جرام شادو، 250 جرام البانجو - 650 جرام الفودو، 295 جرام البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 14 متهم، 14 دفاع عن النفس، وضبط طبنجة عيار 9 مم، 11 فرد خرطوش محلي عيار 12 مم، 2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، 50 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

