مصر | حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية في الزيتون 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية في الزيتون 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول المتهمين.

وخلال التحقيقات أقر المتهمان أنهما عقب مرورهما بضائقة مالية خططا لسرقة الشقق بدائرة قسم شرطة الزيتون، معترفين: "لما سرقنا أول شقة قررنا سرقة الثانية والثالثة حتى تم القبض علينا".

وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بسرقة شققهم السكنية بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبعمل التحريات تم القبض على المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت استدعاء المجني عليهم للاستماع لأقوالهم.