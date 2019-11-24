مصر | خلال حملات أمنية.. إزالة 120 مخالفة إشغالات طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن إزالة 120 مخالفة إشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 12 قضية جنائية.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الإشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن إزالة 314 مخالفة إشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 19 قضية جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

