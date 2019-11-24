مصر | تجديد حبس موظف قتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس موظف قتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حبس موظف لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة في المرج بعد علمه بزواجها من آخر.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بتلقي إشارة من مستشفيي (السلام، اليوم الواحد) تفيد استقبالها كل من "سحر. أ"، 48 سنة، ربة منزل (متوفية إثر إصابتها بـ 11 طعنة متفرقة بالجسم)، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وشقيقها "حسام أ"، 25 سنة، عاطل توفي إثر إصابته بـ 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة وتم نقله لمستشفى اليوم الواحد.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي. ص"، والمقيم طرف والده وطليق المجني عليها ويدعى "ص. ح"، 53 سنة، موظف بشركة للمقاولات حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتهما المشار إليها والتي أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.