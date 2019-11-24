مصر | عاجل.. قرار مهم للنيابة بشأن متهمي واقعة "قطار شبين القناطر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مهم للنيابة بشأن متهمي واقعة "قطار شبين القناطر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 8 متهمين بهيئة السكك الحديدية، للمحاكمة التأديبية، في واقعة تحرك قطار بدون سائق، بمحطة شبين القناطر.

القرار جاء لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر في يوم ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩.

وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم ٤٢٠، يوم الإثنين الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩، من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

وتم قيد البلاغ بالقضية رقم ٢١٣ / ٢٠١٩ مكتب فني رئيس الهيئة، وباشر المستشار حلمي حسين العمدة – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات فيها بإشراف المستشار عزت أبو زيد – مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، حيث كشفت التحقيقات في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة للفحص وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسئولية المتهمين آنفي البيان على النحو التالي:

الأول - قائد قطارات بمحطة كوبري الليمون –

ترك مقصورة القيادة بالقطار رقم ٤١٥ دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج إذ أنه كان يتعين عليه عند إيقاف القطار بالمحطة وقبل مغادرته لرحلته التالية قيام قائد القطار بربط القطار ونزع طاقم القيادة من الجرار وتسليمه لملاحظ التشغيل ليقوم بعد ذلك الأخير بتسليم طاقم القيادة لقائد الرحلة التالية ، ومما مكن مجهولًا من العبث بالقطار وتحريكه دون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

الثاني - ملاحظ تشغيل قطارات بمحطة شبين القناطر-

قعد عن استلام طاقم قيادة القطار ٤١٥ من المتهم الأول بعد انتهاء رحلته ، وسمح للأخير بالانصراف من مقر عمله قبل تكليف قائد القطار القائم بالرحلة التالية لذات القطار برقم ٤٢٠ بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل.

قعد عن التأشير بالسجلات بعدم حضور السائق المعين على الرحلة التالية قبل موعدها بوقت كاف بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل.

أهمل في المحافظة على دفتر قيد الوابورات عهدته مما مكن مجهولًا من التلاعب في توقيت تكليف قائد الرحلة التالية وتعديل الدقائق المثبتة قرين ساعة التكليف.

الثالث - مساعد قائد القطار بهيئة سكك حديد مصر –

Advertisements

تقاعس عن تنبيه المتهم الأول نحو نزع طاقم القيادة من مقصورة القيادة وغلق أبوابها فور وصول القطار للمحطة وإيقافه على الرصيف بعد انتهاء الرحلة.

الرابع - مراقب برج أول بهيئة سكك حديد مصر-

قعد عن غلق التحويلة المؤدية للخط الطوالي من رصيف المرج بعد دخول القطار ٤١٥ على سكة التصادم مما أدى لدخول القطار ذاته في رحلة العودة برقم ٤٢٠ على الخط الطوالي حال تحركه فجأة دون اعداد الطريق له.

أهمل متابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم الواقعة من الساعة ١٤:٣٦ وحتى الساعة ١٥:٢٦ ، وغادر مقر البرج كلية من الساعة ١٥:١٠ وحتى الساعة ١٥:٢٧ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار رقم ٤٢٠ الساعة ١٥:١٢ دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر.

قعد عن إبلاغ رئاسته بواقعة تحرك القطار محل التحقيق دون سائق يوم ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩.

الخامس - ملاحظ بلوك بهيئة سكك حديد مصر –

قام بمتابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩ من الساعة ١٤:٣٦ وحتى الساعة ١٥:٣٦ حال عدم اختصاصه أو تكليفه بذلك العمل مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار محل التحقيق الساعة ١٥:١٥ دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر.

السادس والسابع والثامن - ناظر محطة سكة حديد شبين القناطر/ قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر/ عامل مزلقان محطة سكة حديد شبين القناطر:

قعدوا عن إخطار رئاستهم بواقعة تحرك القطار رقم ٤٢٠ من رصيف المرج بمحطة شبين القناطر يوم ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩ دون سائق.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية ، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما أمر بالآتي:

١) إخطار المختصين بهيئة سكك حديد مصر لسرعة تركيب كاميرات مراقبة على أرصفة المحطات خصوصًا في مواجهة أماكن وقوف الجرارات وذلك لإحكام الرقابة عليها وتأمينها مع وضع كاميرات مخصصة داخل مقصورات قيادة جرارات السكة الحديد.

٢) إخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال عدم قيام مسئولي شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد شبين القناطر باتخاذ أي إجراء حيال الواقعة محل التحقيق وعدم اثباتها بدفاتر قسم شرطة المحطة وعدم الإخطار بها.