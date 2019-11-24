مصر | "الإداري": انعقاد عمومية المحامين في موعدها غدا.. والتصويت على الميزانية بند بند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإداري": انعقاد عمومية المحامين في موعدها غدا.. والتصويت على الميزانية بند بند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعاوى المقامة من عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوي وميادة شوقي ومحسن الدمرداش المحاميين، برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية، وأمرت بإلغاء التصويت علي الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى.

وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري أصدر مجلس النقابة العامة قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجاري بجدول اعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعين مراقب حسابات النقابة العامة.



وأشارت الدعاوى، إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكمات ١٧ لسنة 1983 قد نصت علي ان يتولي مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابا للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته، ولما كان للمجلس تنتهي مدته في ٨ نوفمبر الجارى، وان المد قاصر علي تنقية الجداول وهو امر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يكون قد وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية.