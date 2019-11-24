أخبار مصر | برلماني: التعديل الوزاري خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: التعديل الوزاري خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجح النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إجراء التعديل الوزاري المرتقب قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوضح عبدالغني، أن إجراء التعديل الوزاري في المرحلة الحالية هو استجابة لإحساس الناس بعدم الرضا عن أداء الحكومة، وعدم حدوث تحسن واضح في مستويات المعيشة لدى معظم الشعب، وشدد على ضرورة أن يكون التغيير مرتبط بالسياسات وليس بالأشخاص فقط، وعلى الدولة المصرية أن تأتي بوزراء وممثلين للحكومة معبرين عن أهداف وآمال الجماهير.

وأكد النائب البرلماني، أن أي تغيير لايطال المجموعة الاقتصادية والخدمية لن يكون كافٍ بالنسبة للشعب المصري، مشيرا إلى أن الوزارات الخدمية تشمل "الصحة والتربية التعليم والتعليم العالي والتموين"، والوزارات الاقتصادية ممثلة في "المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والاستثمار"، بالرغم من وجود أداء جيد لبعض الوزراء مثل "النقل والكهرباء" ولكن فردي وليس له علاقة بمنظومة العمل وأداء الحكومة بشكل عام.