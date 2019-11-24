أخبار مصر | أنيسة حسونة: الكرة من دون جماهير ليس لها طعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنيسة حسونة: الكرة من دون جماهير ليس لها طعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بضرورة اتخاذ قرار بعودة الجماهير إلى الملاعب المصري، خاصة مع الالتزام الذي أبداه الجماهير في مباراة التأهل لأوليمبياد طوكيو، بين مصر وكوت ديفوار.

وأكدت النائبة، دور الجماهير في دعم الرياضة المصرية، وتعزيز تطورها، وتابعت: «لا يوجد ما يستدعي استمرار منع الحضور الجماهيري للمباريات ويجب فتح المجال للحضور، مع اتخا1 الاحتياطات اللازمة لضمان الالتزام بقواعد التشجيع».

وأشارت إلى أن الجماهير دائمًا ما تقوم بدورها سواء في مساندة الأندية في المسابقات الأفريقية، أو مساندة المنتخبات في كل المحافل الدولية، وأن قرار عودتها للملاعب يمثل عودة الحياة من جديد للكرة المصرية التي تأثرت كثيرًا للخلف أندية ومنتخبات بغيابهم.

ونوهت بأنها سوف تتقدم ببيان عاجل إلى وزيري الرياضة والداخلية بشأن ضرورة عودة الجماهير للملاعب.